A Monteroni i contenitori ad accesso controllato per i piccoli Raee

I tre nuovi contenitori intelligenti posizionati a Monteroni, Ponte a Tressa e Ville di Corsano

MONTERONI D’ARBIA. Prosegue l’implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Monteroni d’Arbia. Dopo l’avvio della raccolta differenziata con i contenitori ad accesso controllato su tutto il territorio comunale, arrivano i tre nuovi contenitori intelligenti ad accesso controllato per la raccolta dei piccoli RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), un nuovo servizio a disposizione dei cittadini

I tre contenitori sono stati posizionati a Monteroni capoluogo (zona Papillon), a Ville di Corsano, incrocio SP23 e via Grotti e a Ponte a Tressa, in piazza Togliatti.

Nei nuovi contenitori intelligenti è possibile conferire piccoli elettrodomestici quali asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere, ecc..

I nuovi cassonetti intelligenti al momento saranno “aperti”, ossia utilizzabili da tutti solamente premendo il pulsante di apertura, ma a breve potranno essere utilizzati solo tramite la 6Card, ovvero la tessera magnetica che permette di identificare ogni conferimento dei rifiuti con lo specifico intestatario di utenza Tari residente nel Comune.

A tal proposito, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che chi non avesse ancora ritirato la 6Card può recarsi in Municipio (ufficio TARI) il martedì dalle 9 alle 12:30 per il ritiro.

“Questi contenitori rappresentano un altro importante tassello nell’implementazione del servizio di raccolta differenziata del nostro territorio – commenta Gabriele Berni, sindaco del comune di Monteroni d’Arbia –. Con questo servizio, da un lato si valorizzano materiali che avrebbero potuto rappresentare un problema per l’ambiente, dall’latro si favorisce la crescita della cultura ambientale dell’intera comunità. I contenitori sono stati posizionati nelle zone più popolose del nostro Comune e l’auspicio è che possano diventare presto un punto di riferimento per tutti i cittadini”.

L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che è a disposizione dei cittadini anche la stazione ecologica in località Buche di Poggio Bianco, aperta il martedì, giovedì e sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.