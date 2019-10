A Monteroni d’Arbia si avvia il servizio di raccolta con i cassonetti “intelligenti”

A partire da lunedì 14 ottobre si procederà con la chiusura di tutti i contenitori ad accesso controllato a disposizione dei cittadini

MONTERONI D’ARBIA. Tutto pronto a Monteroni d’Arbia per l’avvio del servizio di raccolta differenziata con i cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato.

Dopo i partecipati incontri pubblici che hanno permesso ai cittadini di approfondire tutti gli aspetti legati alle nuove modalità del servizio e la chiusura dei cassonetti utilizzati dalle utenze non domestiche (attività produttive e commerciali) avvenuta lo scorso 30 settembre, a partire da lunedì 14 ottobre si procederà con la chiusura di tutti i contenitori ad accesso controllato a disposizione dei cittadini (che sinora possono essere utilizzati anche senza la 6Card, semplicemente premendo il pulsante per l’apertura dei contenitori).

A partire da lunedì pomeriggio 14 ottobre, per conferire i propri rifiuti sarà dunque necessario l’utilizzo della 6Card in dotazione.

A tal proposito, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che chi non avesse ancora ritirato la 6Card può recarsi in Municipio (ufficio TARI) il martedì dalle 9 alle 12:30 per il ritiro.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.