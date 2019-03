A Monteriggioni si presenta il catalogo dell’esposizione dedicata agli Etruschi

Appuntamento alle 16.30 a Firenze, presso il Museo Archeologico Nazionale. Esposizione aperta fino al 23 aprile

MONTERIGGIONI. Sarà presentato domani, venerdì 8 marzo a Firenze, presso il Museo Archeologico Nazionale, il catalogo del percorso espositivo “Monteriggioni prima del Castello. Una comunità etrusca in Valdelsa”. L’appuntamento è in programma alle ore 16.30 e vedrà la partecipazione di Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni; Matteo Milletti, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio di Siena, Arezzo, Grosseto; Giuseppina Carlotta Cianferoni, del Polo Museale della Toscana; Andrea Zifferero, dell’Università degli Studi di Siena; Gilda Bartoloni, etruscologa e Andreas Steiner, direttore della rivista Archeo. L’iniziativa sarà coordinata da Stefano Casciu, direttore del Polo Museale della Toscana e da Mario Iozzo, direttore del Museo Archeologico Nazionale.

Il percorso espositivo, allestito nel Complesso monumentale di Abbadia Isola fino al 23 aprile, propone una Monteriggioni diversa dall’immaginario collettivo legato alla citazione di Dante Alighieri, al Medioevo e alla Via Francigena, ma altrettanto ricca di fascino e storia. I visitatori hanno, infatti, l’opportunità di compiere un viaggio nella storia più antica del territorio lungo circa mille anni, dall’età del Ferro (IX secolo a.C.) al tardo ellenismo (II-I secolo a.C.),accompagnati da approfondimenti dedicati alla cultura, alla scrittura e al rituale funerario e delle sepolture. Il percorso è articolato in quattro sezioni e riunisce una selezione di oltre 250 reperti provenienti dai musei archeologici di Colle di Val d’Elsa, Firenze e Volterra affiancati da installazioni multimediali, ricostruzioni in 3D di reperti ceduti agli inizi del Novecento alla Antikensammlung di Berlino e pezzi alla loro prima esposizione pubblica. A giocare il ruolo di protagonista principale è la tomba della famiglia aristocratica dei Calisna Sepu, tornata “a casa” dopo essere stata rinvenuta intatta nel 1893 vicino Monteriggioni con il suo ricco corredo funerario, al centro, poi, di mercati collezionisti e antiquari che hanno portato in altri musei italiani e stranieri vasi di ceramica, vasellame e specchi in bronzo, strumenti in osso, armi, monete, oreficerie e altri reperti significativi per comprendere la vita dell’epoca.

Il percorso espositivo “Monteriggioni prima del Castello. Una comunità etrusca in Valdelsa” rappresenta il punto di partenza per una nuova stagione di ricerche ed è il primo atto di un programma di valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Monteriggioni basato su un protocollo d’intesa sottoscritto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (SABAP-SI). Il progetto continuerà con altre iniziative sostenute da partner quali l’Università degli Studi di Siena, il Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli” di Colle di Val d’Elsa, il Polo Museale della Toscana e l’Antikensammlung di Berlino.

Orari e informazioni. Il percorso espositivo sarà aperto fino al 31 marzo tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 16, mentre dal 1° aprile al 23 aprile, l’esposizione sarà aperta dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 19.30. Il biglietto di ingresso al percorso espositivo costa 4 euro e comprende la possibilità di visitare i camminamenti sulle mura della cinta muraria del Castello di Monteriggioni e il Museo “Monteriggioni in Arme”, che si trova nel Castello di Monteriggioni. Ridotto 2,5 euro per gruppi a partire da 15 paganti, pellegrini con credenziale, over 65 anni, soci TCI e Edumusei card.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni di visite guidate o in gruppo, è possibile contattare l’ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834, scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it oppure visitare il sito www.monteriggioniturismo.it.

Credits. L’esposizione è promossa dal Comune di Monteriggioni e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in collaborazione con il Polo museale della Toscana, la Fondazione Musei Senesi, l’Università degli Studi di Siena e il suo Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, il Comune di Colle di Val d’Elsa, Colle Alta Musei e Museo Civico Archeologico Ranuccio Bianchi Bandinelli di Colle di Val d’Elsa, l’Antikensammlung di Berlino, Monteriggioni A.D.1213 e Opera Civita. L’iniziativa conta anche sul patrocinio di Regione Toscana, Comune di Volterra e ICOM, International Council of Museums Italia e sul supporto degli sponsor Chianti Banca, Banca di Credito Cooperativo, Simply Etruria Retail e Rugani Hospital.