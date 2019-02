A Monteriggioni prosegue la campagna di ascolto della Lega

MONTERIGGIONI. In vista delle prossime elezioni comunali e dopo il successo della iniziativa effettuata a badesse la scorsa settimana,sabato 2 marzo saremo nuovamente presenti presso la località Tognazza vicino alla casa dell’acqua con un gazebo dove i cittadini potranno discutere con noi delle necessità della loro frazione, darci suggerimenti e condividere le loro idee per il futuro di Monteriggioni. La campagna di ascolto organizzata dalla Lega contribuirà alla creazione di un programma dettagliato per il governo del nostro comune, e le indicazioni raccolte dai cittadini ai nostri gazebo saranno debitamente tenute in considerazione.

Presso il gazebo sarà possibile ricevere anche informazioni sul decreto sicurezza e sul provvedimento Quota 100.L’iniziativa sarà ripetuta anche in altre frazioni di Monteriggioni.