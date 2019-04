A Montepulciano il Psi lotta per una sinistra riformista

"Oggi parlare di sinistra e di socialismo sembra anacronistico ma noi continuiamo a farlo perché vogliamo una società dell'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano economico, sociale e giuridico"

MONTEPULCIANO. Dal Direttivo PSI di Montepulciano riceviamo e pubblichiamo.

“E’ difficile oggi per un socialista vivere in questa società che rifiuta, e a volte rinnega, le ideologie del passato anche se tutti parlano, a volte impropriamente, di società dell’uguaglianza e citano, addirittura senza esserne consapevoli, concetti elaborati e propugnati dal socialista Pietro Nenni che disse: «Il socialismo è portare avanti tutti quelli che sono nati indietro».

Basta quindi ipocrisie! Solo i socialisti, che in questi venticinque anni hanno subito discriminazioni di ogni tipo, sopportato battute di ogni genere, ciò che è più grave il tentativo di emarginazione attraverso la falsa e subdola rappresentazione con la quale li si indicava come i rappresentanti di un sistema clientelare e corrotto, ciò che la storia ha rivelato essere falso e strumentale, sono nella condizione di portare avanti un vero programma di crescita economica, culturale e sociale.

I venticinque anni trascorsi hanno fatto bene ai socialisti, li hanno fortificati negli ideali e nel senso di appartenenza. Chi è rimasto si è impegnato e ha combattuto senza secondi fini ma solo per il perseguimento di questi ideali!

Oggi i socialisti, con un rinnovamento radicale dei vertici del partito a livello nazionale, si pongono come soggetto che rappresenta gli ideali riformisti e europeisti. Il Partito Socialista Italiano è impegnato nel fronte del lavoro, della cultura, dell’economia circolare, dell’ambiente e nelle lotte per l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione e per la conquista dei diritti civili ancora da conquistare.

A coloro che volevano eliminare il PSI oggi diciamo: “Noi ci siamo, per fortuna”. Per fortuna di tutti! Montepulciano è un esempio: il PSI, nella coalizione di centrosinistra, ha contribuito al buon governo del comune, consentendo di far conoscere la città del Poliziano in tutto il mondo e di essere il punto di riferimento per tutta l’area della Valdichiana.

Alla prossima tornata elettorale per il governo del Comune, del 26 maggio, il PSI di Montepulciano è nella coalizione di centrosinistra -Michele Angiolini candidato Sindaco- con due candidati, Emiliano Migliorucci e Cecilia Quadrenni, nuovi di incarichi amministrativi, militanti nel partito da molto tempo, impegnati nella vita politica e sociale del nostro territorio, conosciuti da tutti per il loro impegno profuso e per gli ideali che hanno da sempre portato avanti.

Il PSI di Montepulciano, con i suoi candidati consiglieri, si pone nella coalizione come nella casa comune di coloro che, stanchi di appartenere a movimenti o partiti sedicenti di sinistra, vogliono il riaffermarsi di un governo locale attento ad uno sviluppo sostenibile applicando quei principi di ricerca del bene comune collettivo.

Il PSI di Montepulciano, all’interno della coalizione, sarà impegnato ad ascoltare i bisogni di tutti a dare risposte concrete ai cittadini con azioni di condivisione e concertazione delle scelte, ponendo particolare attenzione a mantenere vivo il fuoco dei valori antifascisti e antitotalitari in genere, con laicità e portando avanti politiche di ambientalismo sociale”.

