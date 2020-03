A Montalcino 6 persone denunciate per violazione del “decreto Conte”

Controlli serrati dei Carabinieri sul territorio. Con l'invito a restare a casa

MONTALCINO. Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Montalcino, sono 6 le persone denunciate per violazioni alle norme del Decreto Conte, imposte per contenere il rischio di contagio da covid-19, accertate nei giorni scorsi.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montalcino hanno denunciato in stato di libertà per inosservanza del DPCM 9 marzo 2020 e seguenti, violando l’articolo 650 del codice penale, uno straniero controllato nella frazione di Torrenieri, risultato a seguito dei previsti accertamenti essersi spostato dal proprio luogo di residenza senza valido motivo. Nella stessa giornata, i colleghi della Stazione di Murlo, hanno denunciato due persone per avere esibito autodichiarazioni risultate non riunire i requisiti previsti dalla legge.

Nei giorni precedenti, invece, i militari del NORM hanno denunciato una personao per aver circolato nel comune di Buonconvento privo della prevista autorizzazione; mentre i colleghi della Stazione di San Giovanni d’Asso hanno denunciato due persone, una sottoposta all’obbligo della misura della quarantena con sorveglianza attiva, disposta dal sindaco del comune di Montalcino, poiché veniva trovata alla guida di un trattore agricolo, l’altro soggetto per avere esibito una autodichiarazione che non riuniva i previsti requisiti del Decreto.

I controlli proseguono quotidianamente. Bisogna stare a casa, ricordano i Carabinieri. Si può uscire solo per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute, acquisto di beni di prima necessità, rientro alla propria abitazione.