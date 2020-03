A fuoco una catasta di legno a Monticchiello: intervento di pompieri e la Racchetta

MONTEPULCIANO. Intorno alle 21.00 di ieri sera (22 marzo), sono giunte alcune segnalazioni di incendio in prossimità di Monticchiello nel comune di Montepulciano. Le fiamme abbastanza alte e ben visibili da più località, stavano interessando una grande catasta di legna e il bosco limitrofo.

Sul posto sono intervenute due squadre di La Racchetta Cetona e una squadra di Vigili del fuoco. I danni alla vegetazione grazie al celere intervento in una serata molto ventosa, ammontano a poche centinaia di metri quadri.

Più laboriosa è stata la messa in sicurezza della catasta di legna. È stata fatta giungere sul posto una macchina movimento terra per smassare la grande quantità di brace che si era creata.

Vari viaggi di mezzi e autobotti Aib sono stati necessari per scaricare acqua a sufficienza per spegnere tutto. Le operazioni si sono concluse in tarda nottata.

Chiunque volesse contribuire con il suo aiuto nel superamento delle varie emergenze, può telefonare al 3292587989. Si ricorda inoltre che fino al 31 Marzo è in vigore il divieto assoluto di abbruciamenti.