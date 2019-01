A Chianciano il Master Sport Business Management della 24 ORE BS

Il Master, che si svolgerà a Chianciano Terme il 26, 27 e 28 febbraio 2019, è il primo evento del Comitato Chianciano Terme European Town of Sport 2019

CHIANCIANO TERME. E’ stato presentato a Chianciano Terme, mercoledì 16 gennaio 2019 presso l’UPMC Institute for Health Chianciano Terme , nel corso di una conferenza stampa il Team Building dell’edizione milanese 2018/2019 del Master Sport Business Management della 24 ORE Business School, che si svolgerà nella città termale il 26, 27 e 28 Febbraio 2019. Si tratta del primo evento che il Comitato Chianciano Terme European Town of Sport 2019 ha voluto realizzare, all’interno del nutrito programma di manifestazioni previste nel 2019, per dare un segnale della forte attenzione verso il mondo della formazione manageriale sportiva. Una iniziativa che vedrà ratificata la partnership tra l’istituzione milanese e l’amministrazione comunale di Chianciano Terme e che, partendo dalla condivisione della visione, delineerà la strada su cosa potrà essere Chianciano Terme in futuro verso il crescente fenomeno del turismo sportivo.

Il Master Sport Management, in partenza a Milano il 25 febbraio, è un percorso full time innovativo della durata di 11 mesi (5 di aula + 6 di stage) finalizzato a formare i futuri manager dello Sport System, trasferendo loro conoscenze e competenze specifiche di management in ambito sportivo: dalle tematiche di sport marketing & communication, revenues, diritti media e sponsorizzazioni sportive fino alla gestione e organizzazione di eventi sportivi, la sport production & technology e l’impiantistica sportiva. Un percorso formativo d’eccellenza, che si distingue per la completezza del piano formativo, per il prestigio dei docenti e dei testimonials del mondo sportivo e imprenditoriale coinvolti, per i project works, i laboratori previsti, le company visit e l’international study tour nonché per i partner coinvolti, che garantiranno ai partecipanti concrete e importanti opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Lo stage infatti è parte integrante del Master e rappresenta un’importante opportunità di ingresso privilegiato e accelerato nella Sport Industry. Il Master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione. Per maggiori informazioni e per inoltrare la propria candidatura consultare il sito di 24 ORE Business School al seguente link: https://www.bs.ilsole24ore.com/master-full-time/sport-business-management-la9729.html

Andrea Marchetti, Sindaco del Comune di Chianciano Terme ha affermato che “Chianciano Terme è stato, e sarà sempre più, un sorprendente contenitore di eventi sportivi, che hanno anche la caratteristica di potersi presentare come elementi di forte richiamo turistico e come grande opportunità per promuovere le bellezze naturali e culturali del nostro territorio. Ma in una società in cui il numero di patologie è in forte aumento, nella promozione della salute e del benessere fisico, lo sport acquista per la collettività un ruolo molto importante. Questa evoluzione comporta l’esigenza di figure professionali sempre più preparate e in grado di affrontare con competenza e serietà le sfide che si presentano per trasformarle in nuove opportunità di lavoro, crescita e relazione. Per questo siamo orgogliosi di questa partnership fra Chianciano Terme e la Business School del Sole 24 ORE, brand di grande prestigio che ci permetterà di mettere in evidenza la qualità assoluta della nostra offerta turistica, sportiva, salutistica e del benessere”.

Mauro Della Lena, Direttore Generale di Terme di Chianciano SpA ha detto che “Se Chianciano Terme “Città dello sport” rappresenta la location ideale per il Master, un determinante valore aggiunto viene rappresentato da Terme di Chianciano che contribuisce a rendere la città meta top del turismo sportivo.

Con 10.000 mq. di stabilimenti termali, 10 ettari di Parchi Termali, oltre 250.000 presenze annue per un fatturato superiore a 6.000.000 di euro, Terme di Chianciano a seguito degli ultimi investimenti e della partnership con UPMC, è una destinazione ideale nell’ambito dell’offerta salute e benessere anche per il mondo sportivo. L’economia dell’acqua oggi a Chianciano Terme incontra l’economia dello sport. Le Terme e UPMC si mettono in luce per la loro forte propensione all’innovazione – premiata con il riconoscimento europeo ESPA – dei servizi e dei protocolli di trattamento olistico della persona, intesa come corpo e spirito. Specifiche offerte riservate al mondo degli sportivi ha proseguito Della Lena – sono la medicina dello sport per le certificazioni agonistiche e non e tutto il settore della riabilitazione post traumatica per risolvere i problemi osteo-articolari e muscolari negli sportivi di ogni età giovani ed over, con uno staff di fisioterapisti coordinati da medici specialisti. Esiste anche una palestra per la fisioterapia e le sedute possono essere effettuate in acqua termale. A tale proposito le Piscine Termali Theia con un’area ad hoc per bambini e famiglie e le Terme sensoriali, centro di naturopatia, con le loro calde acque con idromassaggi sono l’ideale ambiente defatigante per gli sportivi, abbinati a massaggi e trattamenti. Tutto questo accessibile per gli ospiti diversamente abili, mentre viene inaugurato un percorso dell’acqua per pazienti affetti da diabete, il primo in Italia. Tutta questa attenzione allo sport ed al movimento, si lega con una complessiva promozione dei corretti stili di vita in particolare l’educazione all’alimentazione. Alle Terme di Chianciano – ha concluso Della Lena -, il concetto di cura termale e sanitaria si evolve verso l’idea di benessere olistico, come in parallelo nel mondo dello sport il concetto di agonismo corrisponde al concetto di corretto e sano stile di vita”.

Per Alessio Picarella, Responsabile della Gestione Operativa | UPMC Institute for Health – Chianciano Terme l’inaugurare presso la palestra della salute di UPMC Institute for Health la serie di eventi di Chianciano città europea dello sport ed in particolare l’evento collegato al Master Sport Business Management della 24 ORE Business School ha una importante valenza per due motivi: “Da un lato – ha affermato Picarella – la Palestra della Salute nasce con lo scopo di rispondere, attraverso un programma personalizzato di prescrizione di esercizio fisico e tutoring al cambiamento dello stile di vita, ai problemi posti dall’incremento globale delle patologie per lo più indotte da stili di vita inadeguati come scarsa attività fisica, alimentazione squilibrata abuso di fumo e alcol. Dall’altro – ha proseguito – significa guardare al futuro perché proprio attraverso un programma innovativo di ausilio alle tradizionali terapie mediche, che ha anche negli sportivi un target di intervento, si intraprende un dialogo con coloro che saranno i responsabili della gestione ed organizzazione dell’attività sportiva del domani in un ottica di sinergia tra nuove evidenze scientifiche e programmazione a breve e medio termine”.

Paolo Carito, Direttore Generale Comitato Chianciano Terme European Town of Sport 2019 ha sottolineato che nel disegnare il palinsesto degli eventi per l’anno in corso “abbiamo voluto iniziare appositamente dall’organizzazione di un team building degli studenti che comporranno l’aula dell’edizione 2019 del Master in Sport e Business Management perché, simbolicamente, vogliamo destare l’attenzione su quelle professionalità che prima ancora di rendere lo sport un fattore tecnico ed agonistico, lo progettano, l’organizzano, studiando le dinamiche e le politiche dello stesso. Il fatto che il Master preso a riferimento sia quello della 24 ORE Business School, una delle più prestigiose nell’ambito nazionale, e sicuramente antesignana in questo settore – ha concluso – ci rende particolarmente felici e orgogliosi e volendo lanciare il messaggio che nello lo sport come in altri settori un’adeguata formazione è inevitabile, per implementare progetti di successo non potevamo iniziare con un partner migliore”.

“24 ORE Business School – ha affermato Anna Belloni, Group Content Manager, 24 ORE Business School – ringrazia per la grande opportunità che Chianciano Terme sta offrendo ai partecipanti del Master Sport Business Management. Il Master si inserisce nell’ambito di un’offerta formativa presente sul territorio da più di 25 anni e che vanta 25 mila presenze annue tra giovani laureati, manager e professionisti che partecipano alle diverse iniziative. L’offerta formativa di 24 ORE Business School è altamente innovativa e differenziata per industry. Proponiamo master full time in più di 20 aree tematiche destinati a neo laureati. Questi percorsi hanno l’obiettivo di far acquisire ai giovani, le competenze tecniche manageriali necessarie ad inserirsi nel mondo de lavoro; ai partecipanti viene garantito uno stage dopo il periodo di aula nelle realtà più quotate. Dato fondamentale è il tasso di conferma dopo il tirocinio che è superiore al 95%, indice che dimostra sicuramente il valore aggiunto dell’academy, delle partnerships e tutto ciò che contribuisce a rendere i nostri master percorsi di eccellenza.

“Tra le aree tematiche dell’offerta formativa di 24 ORE Business School – ha proseguito Laura Cao, Coordinatrice del Master Sport Business Management di Milano – lo sport è sicuramente quella che negli ultimi anni ha suscitato più interesse e attratto il maggior numero di partecipanti e sponsor. Lo Sport System rappresenta infatti per noi uno dei settori di grande sviluppo. La crescente complessità e l’evoluzione in atto nel settore comporta però l’esigenza di avvalersi di figure specializzate a 360 gradi e la 24 ORE Business School con il Master Sport Business Management intende soddisfare questa esigenza: formare i futuri manager della Sport Industry 4.0 con competenze specifiche di gestione di impresa, marketing, comunicazione, diritto sportivo e impiantistica ma anche aspetti legati a revenues e sponsorships. Siamo ormai giunti alla 15 esima edizione del Master che partirà a febbraio a Milano e vedrà in aula 40 giovani laureati tra i 22 e 28 anni, provenienti da tutta Italia e con diversi percorsi accademici. Segnalo quindi ha concluso Cao – anche l’importanza dell’attività di team-building che facilita la conoscenza reciproca di un’aula variegata. Grazie al successo del Master, 24 ORE Business School ha deciso di ampliare l’offerta formativa relativa allo Sport Management con programmi part time di specializzazione e online rivolti anche a manager e professionisti che vogliono accelerare il loro percorso di carriera.

La conferenza stampa si è chiusa con l’intervento di Matteo Pastore, Coordinatore Scientifico del Master Sport Business Management. “La 24 ORE Business School si affida al coordinamento scientifico per ricercare l’expertise ed il network di conoscenze necessari a rendere il master in Sport Business Management un prodotto di eccellenza. In particolare il mio ruolo – ha affermato Pastore – è quello di strutturare il comitato scientifico e, in collaborazione con le qui presenti responsabili, definire le linee guida ed i contenuti del corso; oltre a contattare la faculty ritenuta più in linea con gli argomenti da trattare e al passo con gli ultimi aggiornamenti. Il master prevede anche una parte pratica con la realizzazione di company visit, anche all’estero, e project work, in cui gli studenti sono chiamati a lavorare in gruppo e confrontarsi con casi reali del mondo dello sport. Collaborano con noi ogni anno importanti aziende ed enti come club sportivi, federazioni, banche, media e anche personalità in vista del mondo dello sport – ha concluso – e all’inizio del corso prevediamo sempre una fase di team building, la nostra scelta quest’anno è ricaduta su Chianciano Terme in qualità di Città Europea dello Sport 2019”.

Presente la Giunta comunale quasi al completo con l’Assessore allo Sport del Comune di Chianciano Terme Andrea Morganti, il Vicesindaco Rossana Giulianelli e l’Assessore all’Ambiente Damiano Rocchi. Per il Comitato Chianciano Terme European Town of Sport 2019 erano presente il Presidente Ludovico Perroni e il Segretario Generale Matteo Cardinali.

Al termine della conferenza stampa, è stato offerto ai presenti un Light lunch ‘percorso del gusto’ con le ricette firmate dal Prof. Nicola Sorrentino per Terme Sensoriali a base di verdure e ingredienti a Km Zero.