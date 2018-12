A Chianciano il 14 dicembre una cena per Telethon

E' organizzata dagli studenti e dai docenti dell’Istituto Alberghiero Artusi

CHIANCIANO TERME. È in partenza in tutta Italia la maratona per la raccolta dei fondi per la Scienza da parte di Telethon.

Anche la città di Chianciano Terme si sta muovendo per dare il proprio contributo alla causa, con diverse iniziative, tra le quali “Insieme per Telethon”, la cena organizzata dagli studenti e dai docenti dell’Istituto Alberghiero Artusi, venerdì 14 dicembre alle ore 20 presso la sede della scuola.

Estremamente allettante il menù proposto, che partirà con uno Sformatino di ricotta con pancetta cotta, purea di cavolo nero piccante e cipolle rosse al cartoccio, a seguire Crema di broccoli con gnocchetti di zucca e semi tostati e Maltagliati al vino con ragù di funghi porcini; per secondo la cucina dell’istituto Artusi propone Filetto di maiale in crosta con salsa al Nobile e frutti rossi, accompagnato da Patate duchessa, Flan di spinaci e Cavolfiore al vapore; come dessert Fior di panna alla pera su biscotto al cioccolato e salsa gelée al Vin Santo. La cena sarà allietata da spettacolo ed intrattenimento a cura degli studenti e dei docenti della scuola.

Per partecipare alla cena di solidarietà, è necessario prenotare entro il 10 dicembre inviando una mail a segreteria@alberghierochianciano.it oppure telefonando al numero 392 5153866.

Il contributo per la cena è di 25 euro.