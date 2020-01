A Campotatti in corso la demolizione di manufatti abusivi

POGGIBONSI. In corso la demolizione d’ufficio di manufatti abusivi in località Campotatti. Le operazioni, affidate a una ditta specializzata, giungono al termine di un procedimento iniziato alcuni anni fa con la contestazione da parte della Polizia Municipale di violazioni in materia edilizia. Ad essere demolite sono strutture ad uso abitativo con locali, forniti di climatizzatore, adibiti a cucina, camera e bagno. Operazioni che seguono altre, analoghe, completate negli anni scorsi anche nella stessa area.

“Nel rispetto di procedimenti e norme proseguiamo la nostra azione – dice il sindaco David Bussagli – utile per ripristinare situazioni di legalità e decoro a beneficio di tutta la comunità. Percorsi anche lunghi e complessi che vanno avanti con impegno e attenzione costante”.