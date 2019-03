71enne trovata morta in casa a Quercegrossa

Foto di repertorio

CASTELNUOVO BERARDENGA. I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti nel Comune di Castelnuovo Berardenga, Località Quercegrossa, Via Guido Rossa 43, per soccorso a persona.

Una volta entrati all’interno dell’abitazione, i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo di una donna nata nel 1948, per la quale il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso.