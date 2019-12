7 dicembre: Monteriggioni accende il Natale

Domenica 8 "Natale ad Abbadia Isola", con iniziative per bambini e la lettura teatralizzata su “Le origini del Natale”

MONTERIGGIONI. L’accensione dell’albero di Natale in Piazza Roma, nel cuore del Castello di Monteriggioni, darà il via domani, sabato 7 dicembre, al cartellone di eventi natalizi “Monteriggioni sotto l’albero”. L’appuntamento è in programma alle ore 17, organizzato dall’Associazione Amici del Castello di Monteriggioni e accompagnato dal Coro della Cappella Universitaria di Siena. Domenica 8 dicembre l’atmosfera delle feste continuerà con “Natale ad Abbadia Isola”, che animerà il Complesso monumentale dalle ore 16.30 alle ore 19.30 con laboratori creativi e uno spettacolo teatrale per bambini prima di lasciare spazio, alle ore 21.30, alla lettura teatralizzata “Le origini del Natale”. L’iniziativa rappresenta il terzo appuntamento della rassegna “In Chiostro” e coinvolgerà il pubblico in un dialogo tra un monaco di Abbadia Isola e un cavaliere agnostico raccontato dalle voci narranti di Matteo Marsan e Davide Lettieri, accompagnato dalle musiche di Giacomo Rossi.

“Monteriggioni sotto l’albero” animerà il Castello di Monteriggioni e Abbadia Isola fino al 1° gennaio con appuntamenti musicali, mercatini e riscoperta della storia e delle tradizioni. Il cartellone conta sul patrocinio del Comune di Monteriggioni e sulla collaborazione con Monteriggioni A.D.1213, l’associazione Amici del Castello di Monteriggioni, l’associazione culturale L’Agresto e il CAI Sezione di Siena. Per conoscere tutti gli appuntamenti, è possibile consultare il sito www.monteriggioniturismo.it oppure contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.