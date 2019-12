58enne muore per un malore durante una battuta di caccia

CHIUSDINO. Un uomo di 58 anni è morto per un malore durante una battuta di caccia al cinghiale nella zona di Chiusdino. D. P. componente storico della squadra di caccia di Palazzetto, ex dipendente della Gsk di Rosia, si è accasciato a terra all’improvviso. ed i compagni di caccia hanno cercato di soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i saniarìtari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ed i Carabinieri della locale stazione. Per il 58enne, però, non c’era più nulla da fare.