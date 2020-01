MONTERIGGIONI. Un donna di 31 anni è stata travolta ed uccisa da un’auto mentre passeggiava con il compagno sulla Cassia. L’incidente è avvenuto ieri (31 dicembre) intorno alle 18,30 per cause non ancora comunicate. La strada che va dal municipio al castello è rimasta chiusa per i rilievi effettuati dai Carabinieri.