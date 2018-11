250 metri di nuova rete idrica, stop al cantiere in via Maestra

POGGIBONSI. Sono terminati i lavori di riqualificazione di via Maestra che hanno comportato il rinnovo completo della rete idrica. Ieri pomeriggio, mercoledì 28 novembre, sono state tolte le ultime transenne nella parte alta della strada interessata dal cantiere in questa ultima fase di lavori. “Grazie a residenti e commercianti per la pazienza di questi mesi – dice il Sindaco David Bussagli – I lavori si sono conclusi nei tempi che avevamo comunicato nei mesi scorsi. Un investimento di circa 450.000 euro, programmato e realizzato per superare alcune criticità sorte lungo la rete idrica”.

L’intervento in questione, a cura di Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno, ha preso il via nell’autunno del 2017 ed è proseguito con un tempistica sempre tesa a recepire le esigenze manifestate: i lavori sono stati realizzati adottando la soluzione del “cantiere mobile”, spostando l’area di intervento di volta in volta, e si sono interrotti in molteplici occasioni nel corso dell’anno, sia per consentire lo svolgimento di determinate iniziative, sia per nuove priorità emerse, come la necessità di intervenire sulla tubazione di via Montorsoli che è stata rinnovata nel corso dell’estate. I lavori hanno portato alla sostituzione di circa 250 metri di rete per eliminare le perdite che caratterizzavano l’infrastruttura. In particolare, le perdite che si verificavano risultavano quasi sempre “occultate” dalla presenza di una soletta in cemento armato, posta sotto la pavimentazione in pietra, per poi manifestarsi successivamente, ma con impatti più significativi.

La sostituzione della tubazione ha consentito di superare questa situazione, limitare il rischio di perdite e complessivamente migliorare il servizio idrico in buona parte del centro storico, in termini di qualità e continuità. Con la nuova condotta sono stati realizzati nuovi allacci con le utenze private ed è stata ripristinata la pavimentazione, con la posa di nuove lastre in pietra di analoga finitura e geometria di quelle esistenti. “L’intervento nel suo complesso – dice Bussagli – ha permesso anche di rinnovare la parte centrale di pavimentazione lungo tutta la via Maestra. Un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del nostro centro storico, iniziato con i lavori in via della Rocca, parte di via Montorsoli e alcuni vicoli e che proseguirà già da inizio anno prossimo con piazza Frilli e il secondo tratto di via Montorsoli”.