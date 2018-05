In 1800 per “Mensa Clic”, sistema di rilevazione pasti a Poggibonsi

Con l’attivazione per la scuola elementare Pieraccini, “Mensa Clic” si avvia verso il completamento del percorso. Il sistema di rilevazione dei pasti alla mensa scolastica realizzato per rendere più semplice e veloce la procedura, è attivo per tutte le scuole. “Un’attivazione iniziata con l’avvio dell’anno scolastico e con tre scuole ‘pilota’ a cui se ne se sono aggiunte altre in fasi successive – dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – Una gradualità necessaria per monitorare il sistema e tenere sotto controllo il suo funzionamento. La scuola Pieraccini è stata l’ultima inserita e invitiamo le famiglie ad effettuare la registrazione. Un invito che estendiamo a tutti coloro che non l’hanno ancora fatto”.

POGGIBONSI.

Con ‘Mensa Clic’ il pasto viene automaticamente prenotato e addebitato, quotidianamente, secondo il calendario scolastico e in base alle proprie specificità (diete, tariffe eccetera). Se l’alunno è presente non occorre fare niente. Se l’alunno è assente il genitore deve disdire il pasto per non trovarselo addebitato. Può farlo tramite l’invio di un sms o tramite un semplice clic sul portale WEB. La prima azione da fare per il genitore è quindi quella di iscriversi al servizio per essere abilitati. Il genitore accede al portale Web dalla home page del sito e chiede la registrazione per essere abilitato tramite username e password. Una volta registrato il genitore può verificare online tutta la propria posizione sulla mensa e basta un semplice clic o l’invio di un sms per disdire il pasto. “Il sistema è semplice e intuitivo ma ha bisogno della collaborazione di tutti perché è necessario che i genitori si registrino per essere abilitati. Il riscontro finora è stato assolutamente positivo e ringraziamo scuole e famiglie per la forte collaborazione – dice Salvadori – L’obiettivo è arrivare alla fine dell’anno scolastico con il 100% delle iscrizioni effettuate in modo da partire a pieno regime da settembre e sperimentare ulteriori migliorie per il servizio e le famiglie”.

A tutte le famiglie delle Pieraccini (circa 470), come sempre accaduto, è stata inviata una comunicazione dettagliata sul percorso da fare con il link al portale su cui occorre registrarsi e ad un video costruito per ulteriore chiarezza. L’attivazione per la Pieraccini ha fatto seguito a quella per i nidi comunali La Coccinella e Rodari, per le scuole d’infanzia Il Paese dei Balocchi, Il Girotondo, Arcobaleno, il Picchio Verde, La Tartaruga, Mastro Ciliegia, Cedda, Peter Pan, e per le scuole elementari Vittorio Veneto, Bernabei, Marmocchi, Calamandrei.