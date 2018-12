17enne travolto ed ucciso da un’auto pirata

Il giovane era a piedi sulla Sp 73 ad Ampugnano

SOVICILLE. Un ragazzo di 17 anni è stato travolto ed ucciso intorno alle 19 ad Ampugnano da un automobilista che non si è fermato a soccorrerlo. Il giovane era a piedi sulla strada provinciale 73 quando l’auto l’ha investito. I sanitari del 118 hanno trasportato il 17enne in gravissime condizioni al pronto soccorso del policlinico delle Scotte, ma non c’è stato più nulla da fare.

L’auto è attivamente ricercata dai Carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia.

Notizia in aggiornamento