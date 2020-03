Una “vela” per dire grazie a chi lavora in ospedale

Da Isola d'Arbia una segnalazione di un'attenta lettrice

SIENA. Buonasera, volevo segnalarvi una bellissima cosa. In zona industriale Isola d’Arbia ho visto un bellissimo cartello per dire GRAZIE a tutti coloro che lavorano in prima linea in ospedale, i nostri “angeli”. Allego foto.

Sarebbe bello darne visibilità nel vostro giornale in questo momento così drammatico per il nostro paese e comunque anche per il nostro territorio seppur grazie a Dio, in maniera meno diffusiva rispetto al nord.

Grazie.

Michela