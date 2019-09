Pediatri cinesi si formano all’Aou senese

SIENA. Un’intensa due giorni all’insegna della conoscenza e degli scambi reciproci, sia a livello scientifico che sul piano culturale. È questo “Clinical and management pediatric training course”, programma di formazione organizzato dall’ufficio Rapporti internazionali dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e rivolto a medici, pediatri e dirigenti di ospedali cinesi in visita al policlinico Santa Maria alle Scotte, e alla città di Siena, nei giorni di giovedì 19 e venerdì 20 settembre. Oltre ad una serie di presentazioni e lezioni frontali sul Sistema Sanitario Regionale e sulle dinamiche assistenziali in ambito pediatrico, in programma anche visite al Dipartimento della donna e dei bambini dell’Aou Senese, diretto dal professor Mario Messina, e alla Casa Accoglienza per le neo-famiglie della Fondazione Danilo Nannini onlus.

La delegazione ha effettuato anche visite guidate alla città e, in particolare, al museo storico della Banca Monte dei Paschi e al Santa Maria della Scala. Ad accogliere la delegazione cinese il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini, l’assessore alla sanità del Comune di Siena, Francesca Appolloni, e il prorettore con delega alla salute dell’Università di Siena, professor Ranuccio Nuti.