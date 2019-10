L’assessore Buzzichelli al Judo Day 2019

In tanti, bambini e ragazzi, hanno partecipato all'appuntamento ludico sportivo.

SIENA. L’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli al Judo Day 2019, svoltosi ieri, 13 ottobre, in Piazza del Campo. L’appuntamento, ludico sportivo, organizzato dal CUS Siena ASD, in collaborazione con il Comune e il Comitato regionale toscano Fijlkam, al quale ha partecipato il campione olimpico Matteo Marconcini, ha visto la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi per una giornata di prova e dimostrazione di questa disciplina. “Approcciarsi in maniera diversa ad uno sport – ha commentato Buzzichelli – come è stato fatto dagli organizzatori che hanno scelto non un luogo tradizionale, come una palestra o un palazzetto bensì il luogo simbolo della città, significa dare piena visibilità ad una disciplina sportiva e permettere un contatto diverso con lo staff tecnico, così da avvicinare e promuovere lo sport tra la gente”.