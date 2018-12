Doni di Pam Panorama al Materno infantile

SIENA. La magica atmosfera del Natale irrompe al policlinico Santa Maria alle Scotte regalando una mattinata speciale al Dipartimento Materno-Infantile, grazie alla visita dei rappresentanti dei supermercati Pam Panorama che hanno portato doni, regali e sorrisi per i piccoli pazienti ricoverati all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Presenti all’iniziativa il direttore generale Valtere Giovannini, insieme a tutti i direttori delle unità operative, i professionisti e le coordinatrici infermieristiche del Dipartimento Materno-Infantile. A rappresentare Pam Panorma, il direttore generale di Pam Panorama Toscana, Mario Morrone, e il direttore del punto vendita di Siena, Fabrizio Becherini.

«Questi sono bei momenti da vivere insieme – commenta Valtere Giovannini -. Le realtà del nostro territorio che dimostrano questa sensibilità e che vogliono essere vicini ai bambini ricoverati nel nostro ospedale sono importantissime, possiamo solo dire grazie per i sorrisi che donano ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Ringraziamo pertanto Pam Panorama per la grande sensibilità dimostrata – conclude Giovannini – e per i gioiosi doni che renderanno più allegra la permanenza dei piccoli pazienti in ospedale».

«Siamo veramente felici di poter dare i nostri regali e contribuire a rendere più felice le festivitià di questi giovani o giovanissimi pazienti – ha aggiunto Mario Morrone -. Alcuni di loro arrivano da fuori Siena per affrontare al policlinico delle Scotte le cure per i loro piccoli. Per questo è fondamentale stare vicini anche alle famiglie, soprattutto a Natale».