Cosa non si fa pur di attirare i clienti…

SIENA. (a. p.) In Camollia, via ormai dedicata alla ristorazione, sta per aprire una pescheria. Un locale a qualche decina di metri dalla sede della contrada dell’Istrice sulla sinistra in direzione della porta. Per il momento il locale è chiuso perché devono essere fatti probabilmente dei lavori. Ma un cartello su un tavolo annuncia la prossima apertura del locale, che si chiamerà “la fica maschia” , un nome che farà certamente discutere. Siamo andato a vedere su internet la ficamaschia un merluzzetto che viene servito fritto. A Porto Ercole c’è una sagra dedicato a questo pesce azzurro molto comune all’Argentario.