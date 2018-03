Al Mia Photo Fair selezionate le foto che saranno esposte a Sarteano

La soddisfazione del sindaco Landi: "Un riconoscimento al nostro impegno"

SARTEANO. Dal 13 luglio il Ram di Sarteano esporrà la mostra collettiva di Niccolò Aiazzi, Lucrezia Roda, Edward Rozzo, Stefano Zardini e Ulderico Tramacere. La scelta, sul tema del rapporto tra uomo e natura, è stata effettuata lo scorso fine settimana al Mia Photo Fair di Milano, la più prestigiosa fiera della fotografia d’arte in Italia. Una giura composta dall’ideatore del Mia, Fabio Castelli, dalla curatrice Gigliola Foschi, docente di fotografia, e dal sindaco di Sarteano Francesco Landi ha valutato le proposte e selezionato le opere. Per gli autori, l’esposizione alla rocca che equivale a uno dei premi del Mia. Intanto, il primo aprile è prevista un’altra mostra, al castello di Sarteano, con le foto di Carlotta Bertelli e Gianluca Guaitoli.

Il Mia è una kermesse in grande ascesa, per prestigio e partecipazione, quindi un partner di “lusso” per Sarteano, piccola realtà ma densa di attrazioni e di storia. “Consideriamo un privilegio – osserva il sindaco Francesco Landi – essere diventati interlocutori del più importante appuntamento del settore, che ci concede di esporre alcune delle immagini più belle. In questo modo, credo che possa crescere la consapevolezza del valore del nostro territorio tra gli stessi abitanti. Questa è la Sarteano che ci piace, questo è lo spirito di Sarteanliving”. L’esposizione sarteanese legata al Mia si avvia al terzo appuntamento, in una rocca di grande bellezza, che grazie a queste iniziative ha moltiplicato le presenze. Nel frattempo sono iniziati contati con altre esperienza analoghe, come Cortona On the Move e Siena International Photography Award.