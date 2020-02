Uso distorto della storia fino al nazismo. Se ne parla ad Abbadia Isola

Appuntamento sabato, 8 febbraio, alle ore 17.30 nel Complesso monumentale con intervento dell'assessore Marco Valenti

MONTERIGGIONI. “La falsa storia”. Ricostruzioni strumentali e post verità nel Nazismo”. E’ questo il titolo dell’appuntamento in programma sabato 8 febbraio, alle ore 17.30, nella Sala Ildebrando del Complesso monumentale di Abbadia a Isola, a Monteriggioni. L’iniziativa ruoterà attorno all’intervento di Marco Valenti, assessore alla cultura del Comune di Monteriggioni e fa parte delle iniziative promosse dalla biblioteca comunale e dall’Associazione Amici della Biblioteca, con il patrocinio del Comune, come omaggio alla Giornata dela Memoria e al 75esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

L’intervento di Marco Valenti affronterà il tema dell’uso distorto della storia e dell’archeologia come potenti mezzi di controllo sociale, con una manipolazione del passato e una sua strumentalizzazione che, dalla fine dell’800 fino al periodo nazista, crearono in ambito tedesco il mito identitario e delle origini eroiche, fornendo le giustificazioni ideologiche e culturali per l’aggressione ai Paesi vicini e per la soppressione sistematica del “diverso”.

Gli appuntamenti dedicati alla Giornata della Memoria andranno avanti fino a lunedì 17 febbraio con una mostra di opere di artisti della Valdelsa sul tema della Shoah e un’esposizione di libri e dvd sul tema “Razzismo e genocidio nella storia”, allestite presso la sede della biblitoeca comunale a Castellina Scalo, in via XXV Aprile, 38. Le iniziative prevedono anche incontri con la comunità ebraica senese e visite guidate alla Sinagoga di Siena. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca comunale al numero 0577-304163 oppure all’indirizzo mail biblio@comune.monteriggioni.si.it e l’Associazione “Amici della biblioteca” al numero 348-8160518 oppure all’indirizzo mail asscult2010@virgilio.it.