Un fine settimana di eventi in piazza per aspettare il Natale

Sabato 14 e domenica 15 dicembre mercatini, pista del ghiaccio, musica, presepi, esposizione artisti, animazione per bambini e stand gastronomici nel centro di Monteroni d’Arbia

MONTERONI D’ARBIA. Continua il programma di eventi natalizi organizzati dal comune di Monteroni d’Arbia e dalle associazioni locali, con un momento speciale che animerà le strade e le piazze di Monteroni per tutta la giornata di domenica 15 dicembre. Come da tradizione degli ultimi anni infatti nel capoluogo della Val d’Arbia il Natale si aspetta per strada uniti e con la voglia di stare assieme e divertirsi. Si comincia sabato 14 dicembre alle 15 in piazza della Resistenza con l’arrivo del Ludobus che assicurerà divertimento e animazione per i bambini.

“L’obiettivo è sempre quello di rendere vivo il più possibile il nostro paese ed il nostro territorio con mercati, musica, cibo, giochi per bambini e creare l’atmosfera giusta per farci gli auguri – intervengono il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni e l’assessora Giulia Timitilli – Si conferma poi la grande attrazione della pista del ghiaccio in piazza della Resistenza che diventa così il fulcro attorno alla quale si snoderanno i tanti eventi di queste settimane”.