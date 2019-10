Umana inaugura una nuova filiale a Chiusi

CHIUSI. Sono stati inaugurati lunedì 28 ottobr) i nuovi uffici della filiale chiusina di Umana, tra le più grandi agenzie per il lavoro “generalista” di tutta Italia. La nuova filiale (la numero 140 dell’azienda) si trova all’intersezione tra via Mameli e via Isonzo (via Mameli 64) e, dunque, in una delle strade più frequentate di Chiusi Scalo. Durante l’inaugurazione, alla quale era presente anche il sindaco di Chiusi Juri Bettollini e gli assessori Andrea Micheletti e Sara Marchini, Serena Della Valle (responsabile Umana spa) ha presentato la forza lavoro dell’agenzia, i responsabili di zona e illustrato la filosofia dell’azienda Umana, che considera il territorio di Chiusi geograficamente strategico e per questo ricco di potenziali nuove opportunità.