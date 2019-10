Truffe agli anziani: un incontro pubblico a Monteroni d’Arbia

Evento organizzato dall'Associazione Culturale “A Piccoli Passi” in collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'Arma dei Carabinieri

MONTERONI D’ARBIA. Dai falsi incaricati che suonano alla porta ai raggiri telefonici le truffe, specie quelle perpretate a danno degli anziani, sono in continuo aumento. Per arginare questo fenomeno, che oltre alle grandi città riguarda anche i piccoli centri, la prevenzione resta una delle armi migliori.

Per questo motivo l’Associazione Culturale “A Piccoli Passi”, da sempre attenta ai bisogni dei soggetti più fragili come gli anziani, ha organizzato per domani, martedì 15 ottobre, un incontro pubblico per affrontare questa importante e, purtroppo, sempre attuale tematica. L’appuntamento è alle ore 16:30 al Supercinema di Monteroni d’Arbia (via San Giusto, 407).

All’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Amministrazione comunale e i Carabinieri, parteciperanno rappresentanti istituzionali e militari dell’Arma, che spiegheranno anche attraverso esempi pratici come difendersi dalle truffe. “La prevenzione di questo genere di crimine – spiega al riguardo il Capitano Alberto Pinto, Comandante della Compagnia di Siena – resta la migliore difesa. L’invito ai cittadini, inoltre, è quello di denunciare sempre: non farlo è un errore”.