“Ticche Tocche” protagonista delle prossime Storie in Miniatura

POGGIBONSI. “Ticche Tocche, il piccolo mago del tempo, si occupa del tempo. È lui che, al tic toc del suo orologio, fa sbocciare i fiori in primavera, accende l’arcobaleno in estate, sparge dappertutto le foglie gialle in autunno, e in inverno svuota il suo sacco di neve sul paesaggio. È sempre nel posto giusto al momento giusto, perché col tempo bisogna essere puntuali. Ma un giorno scompaiono le lancette dal suo orologio, e le quattro stagioni scappano fuori dai sacchi, tutte insieme. Un vero disastro!”

Sarà “Ticche tocche il mago del tempo” il protagonista del prossimo incontro con Storie in Miniatura, la minirassegna di letture animate per bambini e bambine curata dal personale dei servizi educativi comunali, ovvero dei nidi La Coccinella e Rodari e delle scuole dell’infanzia La Tartaruga e Mastro Ciliegia.

Il prossimo appuntamento è per martedì 25 febbraio alle 17,30 al terzo piano dell’Accabì, negli spazi appositamente allestiti presso la biblioteca comunale gaetano Pieraccini. Al centro dell’incontro la favola “Ticche Tocche il mago dei sogni” di Eric Battut (autore e illustratore). Alla regia il personale della scuole d’infanzia di Luco La Tartaruga.

Storie in Miniatura proseguirà con altri appuntamenti già in programma per il 24 marzo (incontro a cura del nido Rodari), il 21 aprile (a cura di Mastro Ciliegia), il 19 maggio (a cura della Coccinella), il 9 giugno (a cura di Rodari). Gli appuntamenti sono sempre di martedì e sempre alle 17,30 in biblioteca.