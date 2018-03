Telecamere puntate su chi passa col rosso a Bettolle

Il sistema integra i sistemi di sorveglianza per rilevare mancanza di contrassegni assicurativi e assenza di revisione

SINALUNGA. Entreranno in funzione a partire da giovedì15 marzo le telecamere di rilevazione di infrazioni installate sull’impianto semaforico di Bettolle. Le telecamere effettueranno le rilevazioni esclusivamente al passaggio con il rosso e lungo le due direttrici Autostrada e Torrita di Siena – Montepulciano mentre non rileveranno la viabilità ‘minore’ e cioè quella in direzione Bettolle centro e Guazzino. Il provvedimento si inserisce nel più ampio progetto di sicurezza stradale che ha visto nelle settimane scorse l’attivazione di sistemi di video sorveglianza per rilevare mancanza di contrassegni assicurativi e assenza di revisione sugli autoveicoli.