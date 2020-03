Teatro del Popolo: attività sospese in attesa di nuove disposizioni sul Covid-19

Rinviato a data da destinarsi lo spettacolo in programma domenica 22 marzo

RAPOLANO TERME. Il Teatro del Popolo di Rapolano Terme, nel rispetto di quanto disposto dal governo a livello nazionale per far fronte all’emergenza sanitaria del Coronavirus, ha sospeso le proprie attività in attesa di nuove disposizioni. E’, pertanto, rinviato a data da destinarsi lo spettacolo in programma domenica 22 marzo, Bella Bestia, di e con Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi.

Informazioni. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 331-8181776 e 0577-724617 oppure l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com.