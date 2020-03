Teatro Alfieri: attività sospese in attesa di nuove disposizioni sul Coronavirus 

Rinviati a data da destinarsi i due spettacoli in programma sabato 14 e sabato 21 marzo

CASTELNUOVO BERARDENGA. Nel rispetto di quanto disposto dal governo a livello nazionale per far fronte all’emergenza sanitaria del Coronavirus, il Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga ha sospeso le proprie attività in attesa di nuove disposizioni. Sono, pertanto, rinviati a data da destinarsi gli spettacoli in programma sabato 14 marzo, Ludwig Van Beethoven con la voce narrante di Matteo Marsan, e sabato 21 marzo, Due pugni guantati di nero con Federico Buffa e Alessandro Nidi.

Informazioni. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com.