Tariffe ridotte per l’asilo nido a San Gimignano

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato l’aumento delle riduzioni dei costi a carico delle famiglie

SAN GIMIGNANO. La Giunta Comunale, nei giorni scorsi, ha aumentato le riduzioni dei costi a carico delle famiglie per l’asilo nido. Le riduzioni delle tariffe sono state impostate in modo proporzionale al reddito in un’ottica di equità. La possibilità di avere tariffe così basse deriva sia dalla compartecipazione diretta dell’Amministrazione Comunale per circa il 65% del costo complessivo, sia dal Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione, istituito due anni fa ed implementato. Per una amministrazione pubblica, il sistema educativo deve essere una priorità assoluta. A San Gimignano, da qualche anno è stato intrapreso un percorso di radicale rinnovamento di tutti gli edifici scolastici. La nuova scuola media è già in funzione e sono in fase di completamento i lavori per la nuova scuola materna. In buon avanzamento sono anche gli interventi per la realizzazione di una nuova palestra e partiranno gli interventi di riqualificazione e miglioramento sismico sul plesso di Ulignano. Infine, è stata progettata la nuova scuola elementare. «E’ un intervento complessivo che ha comportato anche sacrifici su altri ambiti, ma siamo certi di essersi dati una giusta priorità – afferma Niccolò Guicciardini, assessore all’istruzione del Comune di San Gimignano -. Il nostro asilo nido, nello specifico, è un fiore all’occhiello per la nostra città e mi preme ringraziare tutto lo staff, così come il nostro ufficio scuola che è sempre a disposizione delle famiglie».