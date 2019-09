Summer Ending Party a Serre di Rapolano per salutare l’estate

Sabato 21 settembre, dalle ore 19, food truck con street food e specialità da tutta Italia

RAPOLANO TERME. Serre di Rapolano saluta l’estate con il Summer Ending Party in programma sabato 21 settembre, a partire dalle ore 19, nei giardini pubblici. La serata, promossa dalla Pro Loco Serremaggio con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme, proporrà street food su quattro ruote con food truck e specialità gastronomiche in arrivo da tutta Italia accompagnate dalla musica del dj set di Ghigo Certosini. Durante l’evento sarà possibile assaggiare anche birra artigianale, aperitivi e long drink al bar, aperto dalle ore 18.30. Per conoscere tutti i protagonisti, è possibile seguire anche la Pagina Facebook Serremaggio.