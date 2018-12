Sul palcoscenico con Parcoscenico

Commedia esilarante portata in scena da "Quelli... della Pubblica"

MONTALCINO. Tutti a Teatro! Sabato 1 dicembre alle ore 21 al Teatro degli Astrusi di Montalcino andrà in scena “Un Parcoscenico” commedia esilarante scritta e diretta da Giulia Fanetti che vedrà protagonisti “Quelli…della Pubblica”, gruppo di volontari della Pubblica Assistenza Val d’Arbia che da tempo amano divertirsi recitando. La commedia, alla sesta replica, ha incantato e divertito il pubblico sempre molto numeroso, in vari teatri e luoghi della Toscana. Per info e prenotazioni: 3921877484