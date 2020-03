Sospesa l’attività del Consiglio Comunale di Poggibonsi

Decisione del presidente Franco Gallerini viste le misure varate dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19 e per contribuire a diffondere la consapevolezza tra i cittadini

POGGIBONSI. “Viste le misure varate dal presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del Covid-19 e per contribuire a diffondere la consapevolezza tra i cittadini ad assumere comportamenti responsabili, comunico che le attività del Consiglio Comunale sono sospese fino a data da destinarsi. Pertanto nei prossimi giorni non è prevista nessuna convocazione del Consiglio Comunale, salvo eventuali inderogabili urgenze amministrative”.

Così il presidente del Consiglio Comunale Franco Gallerini ha scritto in una lettera al sindaco, ai capigruppo consiliari, ai consiglieri comunali.

“Colgo l’occasione – il presidente – per esprimere la mia personale gratitudine al sindaco e a tutti i dipendenti del Comune per ciò che stanno facendo in questi giorni. Sono a disposizione per ogni necessità che il sindaco riterrà opportuna. Infine – chiude – colgo l‘occasione per raccomandare a tutti i cittadini di rispettare le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie”.