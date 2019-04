Sinistra per Poggibonsi organizza “Rifiut(a)mi”

Una Gestione dei rifiuti a beneficio di Tariffe, Salute e Ambiente

POGGIBONSI. SINISTRA per POGGIBONSI/Scelta Verde organizza per sabato 4 maggio alle ore 16,30 nella Sala Centro Insieme ( Via Trento 77) – Poggibonsi, l’incontro pubblico RIFIUT(A)MI: PREVENIRE, RIUSARE, RIDURRE, RICICLARE, NON BRUCIARE. Una Gestione dei rifiuti a beneficio di Tariffe, Salute e Ambiente.

Ne parliamo con Luca Roggi, Consulente Ambientale; Lucia Lazzeri Contini, attivista M5S, e Benedetta Treves, geologa del CNR. Presenta Simone Mircoli, candidato al Consiglio comunale. Sarà presente Roberto Fondelli, candidato sindaco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.