SINALUNGA. Rifacimento del marciapiede pedonale e completa asfaltatura in via Grassi a Pieve di Sinalunga. Lavori programmati in corso cui si aggiungono quelli in via Trieste con il rifacimento dei manti stradali sempre a Pieve di Sinalunga nel tratto dalla località Cappella alla rotatoria della stazione ferroviaria.