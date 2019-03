Sinalunga la Tari rimane invariata

E’ quanto deciso a maggioranza dal Consiglio Comunale

SINALUNGA. Tari invariata in linea con la politica dell’amministrazione comunale di non aumentare le tasse. E’ quanto deciso a maggioranza dal Consiglio Comunale che ha approvato il Piano Economico Finanziario 2019 della Tari.

La decisione di non aumentare la tassa sui rifiuti si inserisce nel più ampio programma che ha portato ad investire sulla raccolta porta a porta, che ha visto un incremento della raccolta differenziata a oltre il 75%. I prossimi proventi che arriveranno dalla raccolta differenziata potranno essere investiti per migliorare il servizio anche attraverso soluzione innovative a vantaggio dei cittadini, informatizzare i centri di raccolta aumentandone anche la capacità operativa, portare avanti il progetto di smaltimento dell’amianto (eternit). Il sindaco ha ringraziato gli uffici per il puntuale lavoro svolto in questa fase, tutti gli operatori sul territorio e l’ottimo lavoro svolto dall’assessore Paolo Oliviero.