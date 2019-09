Scuola di hairstyling a Buonconvento

Iscrizioni aperte fino al 30 settembre

BUONCONVENTO. Se sei da sempre attratto dal magico mondo delle acconciature e dell’estetica, settore che è in continua espansione ed evoluzione, se hairsyling, look e tendenze fashion sono i tuoi interessi, esiste una carriera per te!

Questo il messaggio della Scuola parrucchieri unisex, con sede a Buonconvento.

La scuola invita ad iscriversi a corsi di parrucchiere annuali o biennali di formazione per parrucchiere addetto, Corsi riconosciuti dalla Regione Toscana.

E’ possibile farlo chiamando in sede al n.0577/800028 o contattando direttamente il responsabile al numero di celluare 3495518413 entro il 30 settembre.