Scomparsa Vasco Brocchi: Colle perde un tassello della propria memoria

COLLE DI VAL D’ELSA. L’amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa del suo concittadino Vasco Brocchi. Soldato dell’esercito italiano nella campagna dei Balcani, dopo l’8 settembre Brocchi si unì, col proprio battaglione, alle forze partigiane in Jugoslavia per combattere contro i nazisti fino alla Liberazione. Insignito del riconoscimento della Medaglia della Liberazione, Brocchi ha rappresentato i valori della Resistenza, della libertà e della lotta per la democrazia. Con la sua scomparsa Colle perde uno dei suoi più illustri concittadini oltre che un tassello di memoria fondamentale per le generazioni di oggi e di domani.