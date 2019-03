scelgoCastelnuovo in cammino, domani tappa a San Gusmè

Dopo Casetta, Vagliagli, Quercegrossa e il partecipato incontro di ieri sera a Pianella, domani Fabrizio Nepi sarà nello splendido borgo “in difesa dei piccoli centri”

CASTELNUOVO BERARDENGA. Continua il cammino di #scelgoCastelnuovo, il percorso partecipativo che vede protagonista Fabrizio Nepi e le associazioni, i partiti e i tanti cittadini attivi che lo sostengono. Un’esperienza nuova che sta suscitando grande entusiasmo in terra di Berardenga, con tavoli tematici per scrivere insieme il programma del prossimo mandato e incontri specifici su temi cruciali per la vita dei cittadini ed il futuro del territorio castelnovino.

Mercoledì 20 marzo sarà la volta di San Gusmè, alle ore 21 presso la Società Filarmonica, per un incontro dal titolo “In difesa dei piccoli centri”, nel quale verranno presentate e discusse le proposte per la tutela dei borghi storici e delle frazioni minori di un territorio comunale vasto e caratterizzato da numerosi splendidi ma piccoli centri abitati, con le difficoltà che questo comporta. Ma Fabrizio Nepi in questi anni ha dedicato molta attenzione alle frazioni e concrete sono le politiche attive e le nuove proposte per garantire loro servizi e vitalità, per scongiurare il rischio di spopolamento e isolamento che purtroppo colpisce altri territori più o meno lontani.

Quella di San Gusmè è la quinta tappa di un marzo fitto di incontri, dopo l’incontro con la Terza Età a Casetta, l’avvio del lavoro dei tavoli tematici a Vagliagli, il confronto con le associazioni del territorio a Quercegrossa e con gli imprenditori e i lavoratori agricoli ieri sera a Pianella, che ha visto più di quaranta partecipanti e molti interventi propositivi. Dopo l’incontro di domani a San Gusmè, sarà la volta di Geggiano venerdì 22 marzo, quando torneranno a riunirsi i tavoli tematici per il programma.