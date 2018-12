Scaramelli in visita ai pazienti di Nottola

Gli auguri del presidente della commissione sanità ai lavoratori dell'ospedale

MONTEPULCIANO. Visita in pediatra, cardiologia e medicina generale dell’ospedale di Nottola per il presidente della commissione sanità Stefano Scaramelli. La giornata è stata anche il momento per gli auguri di Scaramelli a medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari, amministrativi e tutto il personale che ogni giorno, anche durante le festività natalizie, presta il proprio lavoro al servizio degli altri.

Nel reparto di pediatria visita anche di Babbo Natale per la consegna dei regali ai piccoli pazienti.