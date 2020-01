Sarteano: la Giostra celebra Sant’Antonio Abate

Domenica 19 gennaio il paese festeggia gli animali con un breve corteo e la cerimonia nella Chiesa di San Francesco

SARTEANO. Domenica 19 gennaio sarà una giornata speciale in occasione della celebrazione di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Alle 11:20 un breve corteo partirà dal Pian di Mengole, attraverserà il centro storico per raggiungere alle ore 12 la Chiesa di San Francesco, dove si svolgerà la cerimonia. L’associazione Giostra del Saracino, presente con i capitani delle contrade, gli alfieri ed i notabili del comitato, si presenterà per ricevere la benedizione per i propri animali di fronte al parroco, don Fabrizio Ilari. Un omaggio a Sant’Antonio Abate e agli animali da lui amati, protagonisti della manifestazione del Saracino, cara al popolo di Sarteano.