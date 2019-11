San Gimignano: gli uffici del sociale si trasferiscono

I nuovi spazi saranno accessibili dal 2 dicembre

SAN GIMIGNANO. Da lunedì 2 dicembre gli uffici dei Servizi Sociali di San Gimignano si trasferiranno da Via Folgore al Palazzo posto nel giardino del Bagolaro – primo piano, a cui sarà possibile accedere dalle scale esterne e, per chi presenta difficoltà di deambulazione, con l’ascensore da Via delle Fonti 5.

Per organizzare e predisporre il trasferimento, dal 25 al 29 novembre gli uffici attuali saranno chiusi al pubblico; per eventuali comunicazioni sarà comunque possibile chiamare al numero 334 6695408. Si ricorda che per le richieste del Punto Insieme gli uffici sono, come di consueto, aperti il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, mentre per il Reddito di Cittadinanza occorre fissare un appuntamento.