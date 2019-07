San Gimignano: disinfestazione dalle zanzare nelle aree verdi

L’intervento si svolgerà nella notte tra il 30 e il 31 luglio tra l'1 e le 6

SAN GIMIGNANO. Intervento straordinario di disinfestazione dalle zanzare a San Gimignano nella notte tra il 30 ed il 31 Luglio quando, dalle ore 1.00 alle ore 6.00 di mercoledì, saranno interessate le zone a verde pubblico del territorio comunale.

Nonostante l’uso di sostanze in modalità e quantità tali da non provocare alcun danno a persone e cose, per precauzione si consiglia di non sostare nelle aree interessate, di non lasciare panni o indumenti tesi, di tenere chiuse le finestre e di tenere gli animali in casa. Sarà apposta apposita cartellonistica. Si ricorda ai privati di provvedere alla disinfestazione mediante larvicida nelle aree a verde private e, più in generale, nelle acque stagnanti.