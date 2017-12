San Casciano dei Bagni: gli appuntamenti di fine anno

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) Tanti appuntamenti nel caratteristico borgo termale nel sud della provincia di Siena. Da non perdere il 30 dicembre uno spettacolo originale: il carillon vivente (ore 17-19) nel piazzale del Ponte, in via Gramsci e in piazza Matteotti, a San Casciano dei Bagni. In chiusura, altro torneo di briscola, questa volta al circolo Auser di Palazzone.

Il nuovo anno viene salutato da un concerto (ore 18) dell’ensemble strumentale barocco “il Rossignol”, nella collegiata di San Leonardo di San Casciano dei Bagni. Poi altre iniziative fino all’Epifania, nell’ambito di un cartellone ricchissimo, che va avanti dall’8 dicembre. Intanto, in questo periodo, restano aperte le principali attrazioni culturali: le Stanze cassianensi il 30 (ore 16-18 e 31 dicembre (ore 10,30-12,30), il 5 (ore 16-18), il 6 e il 7 gennaio (ore 10,30-12,30), la torre di Celle sabato 30 dicembre (ore 10,30-12,30) e sabato 6 gennaio (ore 10,30-12). Per informazioni: tel. 057858141.

nelle foto: le stanze cassianensi e la torre di celle sul rigo