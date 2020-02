Rinviato l’appuntamento con Teatro a Merenda

"I Bestiolini" andrà in scena sabato 4 aprile e non sabato 29 febbraio, come da programma

POGGIBONSI. Lo spettacolo “I Bestiolini” della Compagnia di Gek Tessaro previsto per sabato 29 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Politeama di Poggibonsi (Sala Minore) viene rinviato, in accordo con la Compagnia, a SABATO 4 APRILE.

Per chi avesse già acquistato in prevendita il biglietto rimane valido anche per la nuova data individuata.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@timbreteatroverdi.it o seguire gli aggiornamenti su FB Timbre Poggibonsi.

La Rassegna “Teatro a Merenda” è promossa dall’Associazione culturale Timbre e dalle Amministrazioni comunali di Poggibonsi e di Colle di Val d’Elsa, in collaborazione con la Fondazione E.L.SA. e l’Azienda speciale Multiservizi.

La rassegna è inserita come fuori abbonamento della più ampia stagione del Teatro Politeama e del circuito dei Teatri della Valdelsa.

Prevendite: biglietteria Teatro Politeama in orario cinema (0577/983067)

Vendita biglietti online: http://www.politeama.eu/biglietteria/

https://www.anyticket.it/anyticketprod/default.aspx?partner=POGG

Informazioni: info@timbreteatroverdi.it

Pagina Facebook: Timbre Poggibonsi