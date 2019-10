Riapertura della SP5 a fine anno: finalmente!

Sulla riapertura della Colligiana prevista per la fine dell'anno interviene nuovamente il Presidente del Gruppo Imprenditori Valdelsa di Confindustria Toscana Sud.

SIENA. “Esprimo soddisfazione per le parole del Sindaco Andrea Frosini e del Presidente Silvio Franceschelli in merito alla riapertura entro la fine dell’anno della SP 5 interrotta all’altezza del torrente Graffone: sembra che finalmente la conclusione di questa vicenda sia ormai prossima” così Carlo Locatelli, presidente del Gruppo Imprenditori Valdelsa di Confindustria Toscana Sud, a seguito del comunicato congiunto di Comune di Monteriggioni e Provincia di Siena. “Resta l’amara considerazione di come in Italia non sia possibile risolvere in tempi ragionevoli questioni anche di piccola portata come questa, nonostante gli sforzi degli Enti preposti. Ma adesso l’importante è finire presto e per questo, come abbiamo fatto in tutti questi mesi e per quanto ci consente il nostro ruolo, restiamo a disposizione per un supporto, nell’ambito di un confronto con gli Enti che si è sempre dimostrato costruttivo” conclude Locatelli.