Rapolano: lunedì si riunisce il consiglio comunale

Seduta convocata alle ore 21 presso il Palazzo comunale

RAPOLANO TERME. Lunedì 30 settembre torna a riunirsi il consiglio comunale nella Sala consiliare del Municipio. La seduta è convocata per le ore 21 e vedrà fra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 e di una variazione al piano triennale delle opere pubbliche, la risposta ad alcune interrogazioni e lo scioglimento della convenzione con il Comune di Castiglione della Pescaia per la gestione associata delle funzioni di segretario comunale.