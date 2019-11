Rapolano: lunedì la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

L’atto per la senatrice a vita aprirà la seduta del consiglio comunale convocato lunedì 25 novembre alle 21

RAPOLANO TERME. Lunedì 25 novembre alle ore 21 torna a riunirsi il consiglio comunale di Rapolano Terme. La seduta, convocata nella Sala consiliare del Municipio, si aprirà con il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, oggetto nei giorni scorsi di minacce per il suo impegno nel contrasto a ogni forma di antisemitismo.

L’ordine del giorno, poi, proseguirà con la ratifica di alcune variazioni al bilancio di previsione per l’anno in corso, l’approvazione di una modifica al Regolamento comunale di polizia urbana e di una variante al Regolamento Urbanistico riferita a Podere Sanità e la discussione di una mozione presentata dalla lista civica “Cambiamo Insieme” per chiedere l’intitolazione di una nuova strada al Battaglione logistico paracadutisti “Folgore”.